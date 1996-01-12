Menu
Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace
IMDb Rating: 2.6
Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace

Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace 18+
Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1996
World premiere 12 January 1996
Release date
19 June 1996 France U
12 January 1996 Netherlands 14
12 January 1996 USA
MPAA PG-13
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $2,409,225
Production New Line Cinema, Allied Entertainments Group PLC, Fuji Eight Company Ltd.
Also known as
Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace, El jardinero asesino inocente 2: la venganza, Lawnmower Man 2: Jobe's War, A fűnyíróember 2: Jobe háborúja, Der Rasenmähermann 2 - Beyond Cyberspace, El cortador de césped II: más allá del ciberespacio, El tallador de gespa 2: Més enllà del ciberespai, Gräsklipparmannen 2, Il tagliaerbe 2 - The Cyberspace, Kosiarz umysłów 2: Ponad cyberprzestrzenią, Le Cobaye 2 : Cyberspace, Le cobaye 2: Au-delà du virtuel, Le cobaye 2: Cyberspace, Manden med plæneklipperen 2, Muruniiduki mees 2, O Passageiro do Futuro 2, O Passageiro do Futuro 2: Dominando o Ciberespaço, Ruohonleikkaajamiehen paluu, Trávníkář 2: Odvrácená strana vesmíru, Επαφές μιας ξεχωριστής πραγματικότητας 2, Газонокосар 2, Газонокосильщик 2: За пределами киберпространства, Човекът с косачката 2: Отвъд виртуалното пространство, バーチャル・ウォーズ2, 天才除草人2
Director
Farhad Mann
Cast
Patrick Bergin
Patrick Bergin
Matt Frewer
Matt Frewer
Austin O'Brien
Ely Pouget
3.0
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Listen to the
soundtrack Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace
