Country USA

Runtime 1 hour 30 minutes

Production year 1996

World premiere 12 January 1996

MPAA PG-13

Budget $15,000,000

Worldwide Gross $2,409,225

Production New Line Cinema, Allied Entertainments Group PLC, Fuji Eight Company Ltd.

Also known as

Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace, El jardinero asesino inocente 2: la venganza, Lawnmower Man 2: Jobe's War, A fűnyíróember 2: Jobe háborúja, Der Rasenmähermann 2 - Beyond Cyberspace, El cortador de césped II: más allá del ciberespacio, El tallador de gespa 2: Més enllà del ciberespai, Gräsklipparmannen 2, Il tagliaerbe 2 - The Cyberspace, Kosiarz umysłów 2: Ponad cyberprzestrzenią, Le Cobaye 2 : Cyberspace, Le cobaye 2: Au-delà du virtuel, Le cobaye 2: Cyberspace, Manden med plæneklipperen 2, Muruniiduki mees 2, O Passageiro do Futuro 2, O Passageiro do Futuro 2: Dominando o Ciberespaço, Ruohonleikkaajamiehen paluu, Trávníkář 2: Odvrácená strana vesmíru, Επαφές μιας ξεχωριστής πραγματικότητας 2, Газонокосар 2, Газонокосильщик 2: За пределами киберпространства, Човекът с косачката 2: Отвъд виртуалното пространство, バーチャル・ウォーズ2, 天才除草人2