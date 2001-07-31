ProductionAmerican World Pictures (AWP), Triad Productions
Also known as
Devil's Prey, Adoradores del diablo, Altar des Satans, Az ördög árnyéka, Délivre-moi du mal, Délivre-nous du mal, Kuradi saak, La Preda del Diavolo, Night Screams - Hetzjagd durch die Nacht, Paholaisen saalis, Presa del diablo, Protection - Hetzjagd durch die Nacht, Pyli stin Kolasi, Sombras do Mal, Wyznawcy, Жертва дьявола, Délivrez-nous du mal
Film rating
3.9
Rate10 votes
3.5IMDb
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.