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Poster of Devil's Prey
3.9
Kinoafisha Films Devil's Prey
3.9

Devil's Prey

, 2001
Devil's Prey
USA / Thriller, Horror / 18+
Poster of Devil's Prey
3.9

Cast

Tim Thomerson
Sheriff
Patrick Bergin
Patrick Bergin
Minister Seth
Ashley Jones
Susan
Charlie O'Connell
David
Jennifer Lyons
Samantha
Elena Lyons
Fawn
Bryan Kirkwood
Eric
Rashaan Nall
Joe
Corey Page
Treymore
Marianne Muellerleile
Grace
Director Bradford May
Writer Randall Frakes, C. Courtney Joyner
Composer Andrew Keresztes
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2001
World premiere 31 July 2001
MPAA R
Production American World Pictures (AWP), Triad Productions
Also known as
Devil's Prey, Adoradores del diablo, Altar des Satans, Az ördög árnyéka, Délivre-moi du mal, Délivre-nous du mal, Kuradi saak, La Preda del Diavolo, Night Screams - Hetzjagd durch die Nacht, Paholaisen saalis, Presa del diablo, Protection - Hetzjagd durch die Nacht, Pyli stin Kolasi, Sombras do Mal, Wyznawcy, Жертва дьявола, Délivrez-nous du mal

Film rating

3.9
Rate 10 votes
3.5 IMDb
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