Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Professor v zakone
6.8
Kinoafisha Films Professor v zakone
6.8

Professor v zakone

, 2006
Professor v zakone
Ukraine / Comedy, Crime / 18+
Poster of Professor v zakone
6.8

Cast

Aleksandr Lykov
Aleksandr Lykov
Hander
Olesia Zhurakivska
Olesia Zhurakivska
Katya
Andrey Fedortsov
Andrey Fedortsov
Dima Durko
Semyon Strugachyov
Semyon Strugachyov
Leonid
Anastasia Basha
Margo
Philippa Peter
Belyosneshka
Aleksandr Tyutryumov
Aleksandr Tyutryumov
Neighbor
Director Aleksey Lisovets
Composer Andrey Stadnitskiy
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2006
World premiere 1 January 2007
Release date
1 January 2007 Russia 16+
11 November 2007 USA
Production Star Media
Also known as
Professor v zakone, The Untouchable Professor, Профессор в законе

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Professor v zakone

Pro lyubov Comedy
2008, Russia
0.0
Peculiarities of the National Hunt in Winter Season
Peculiarities of the National Hunt in Winter Season Comedy
2000, Russia
6.0
Zdravstvuyte, my vasha krysha
Zdravstvuyte, my vasha krysha Comedy
2006, Russia
6.0
Peculiarities of National Last Fishing, or Real Breakaway
Peculiarities of National Last Fishing, or Real Breakaway Comedy
2007, Russia
4.0
Chestnyy razvod
Chestnyy razvod Comedy
2021, Russia
5.0
High Security Vacation
High Security Vacation Comedy, Crime
2009, Russia
6.0
Chuzhie dushi
Chuzhie dushi Crime, Drama
2009, Russia
4.0
A Wizard
A Wizard Comedy
2008, Russia
6.0
Kushat podano!
Kushat podano! Comedy
2005, Ukraine
7.0
Kidnapping, Caucasian Style!
Kidnapping, Caucasian Style! Comedy
2014, Russia
1.0
Gena Beton
Gena Beton Comedy
2013, Russia
5.0
Korporativ
Korporativ Comedy
2014, Russia
3.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more