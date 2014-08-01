Menu
Poster of Hacker
Рейтинги
5.9 IMDb Rating: 6.1
Rate
2 posters
Hacker 18+
Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2016
Online premiere 26 October 2017
World premiere 1 August 2014
Release date
2 December 2016 Brazil
9 June 2017 Great Britain
10 November 2016 South Korea
15 September 2016 Thailand
2 December 2016 USA
1 December 2016 Ukraine
MPAA R
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $11,239
Production Skylight Picture Works, Sataifilm, Brillstein Entertainment Partners
Also known as
Hacker, Anonymous, Хакер, Bilgisayar Korsanı, Dark Web - Kontrolle ist eine Illusion, Hacker: Todo Crime Tem Um Início, Hacker: Todo el crimen tiene un inicio, Haker, Tin Tặc: Thế Giới Ngầm, Transmission, Xaker, 持たざるものが全てを奪う HACKER, 黑客
Director
Akan Satayev
Cast
Lorraine Nicholson
Clifton Collins Jr.
James Cade
Cast and Crew
Film rating

6.1 IMDb
