Country
USA
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
2016
Online premiere
26 October 2017
World premiere
1 August 2014
Release date
|2 December 2016
|Brazil
|
|
|9 June 2017
|Great Britain
|
|
|10 November 2016
|South Korea
|
|
|15 September 2016
|Thailand
|
|
|2 December 2016
|USA
|
|
|1 December 2016
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$2,000,000
Worldwide Gross
$11,239
Production
Skylight Picture Works, Sataifilm, Brillstein Entertainment Partners
Also known as
Hacker, Anonymous, Хакер, Bilgisayar Korsanı, Dark Web - Kontrolle ist eine Illusion, Hacker: Todo Crime Tem Um Início, Hacker: Todo el crimen tiene un inicio, Haker, Tin Tặc: Thế Giới Ngầm, Transmission, Xaker, 持たざるものが全てを奪う HACKER, 黑客