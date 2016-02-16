Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Triple 9
6.9
Triple 9 - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Triple 9
6.9

Triple 9

, 2015
Triple 9
USA / Crime, Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Triple 9
6.9
Triple 9 - Dubbed trailer
Triple 9  Dubbed trailer

Synopsis

A gang of criminals and corrupt cops plan the murder of a police officer in order to pull off their biggest heist yet across town.

Cast

Norman Reedus
Norman Reedus
Russell Welch
Woody Harrelson
Woody Harrelson
Jeffrey Allen
Aaron Paul
Aaron Paul
Gabe Welch
Kate Winslet
Kate Winslet
Irina Vlaslov
Gal Gadot
Gal Gadot
Elena Vlaslov
Teresa Palmer
Teresa Palmer
Michelle Allen
Casey Affleck
Casey Affleck
Chris Allen
Anthony Mackie
Anthony Mackie
Marcus Belmont
Chiwetel Ejiofor
Chiwetel Ejiofor
Michael Atwood
Clifton Collins Jr.
Clifton Collins Jr.
Michael Kenneth Williams
Michael Kenneth Williams
Sweet Pea
Director John Hillcoat
Writer Matt Cook
Composer Bobby Krlic, Atticus Ross, Leopold Ross, Claudia Sarne
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2015
Online premiere 18 March 2016
World premiere 16 February 2016
Release date
25 February 2016 Russia Парадиз 16+
3 March 2016 Australia
3 March 2016 Belarus
4 March 2016 Estonia
16 March 2016 France
5 May 2016 Germany
19 February 2016 Great Britain
23 February 2017 Greece
19 February 2016 Ireland
10 March 2016 Israel
21 April 2016 Italy
3 March 2016 Kazakhstan 16+
11 March 2016 Lithuania N-16
7 April 2016 Netherlands
25 February 2016 Portugal
11 March 2016 Romania
6 May 2016 Spain 18
4 March 2016 Sweden
16 March 2016 Switzerland
17 March 2016 Thailand
26 February 2016 USA
3 March 2016 Ukraine
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $23,177,948
Production Worldview Entertainment, Anonymous Content, MadRiver Pictures
Also known as
Triple 9, 999, Code 999, Codice 999, Kod 999, Kodas 999, Kood 999, Phi Vu 999, Polícia em Poder da Máfia, Psy mafii, Trauksmes signāls 999, Tripla kilences, Triple 9: Codul strazii, Triple Nine, Triple Nueve, Triplo 9, Triplo Nove, Trojna 9, Trostruko 9, Κωδικός 999, Код: 999, Три дев'ятки, Три девятки, ثلاث تسعات, トリプル9 裏切りのコード, 红色警戒999, 非法999, Code 999 - Triple 9, Код 999, کد 999

Film rating

6.9
Rate 15 votes
6.3 IMDb

Film Trailers

All trailers
Triple 9 - Dubbed trailer
Triple 9 Dubbed trailer
Triple 9 - Dubbed red band trailer
Triple 9 Dubbed red band trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Triple 9

Quotes

Jeffrey Allen Walter? Detective Allen. First time being robbed? No fun, right?
Walter Sims They got pictures of my family, my daughters, where we live, my daughters' school...
Jeffrey Allen Walter, you're a bank manager. You should be smart enough to know that the monster has gone digital. Be careful what you insta-google-tweet-face.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Triple 9

Message from the King
Message from the King Thriller
2016, USA
6.0
Kill the Messenger
Kill the Messenger Thriller, Crime, Drama, Detective
2014, USA
6.0
Triple Frontier
Triple Frontier Adventure, Drama, Crime, Action
2019, USA
6.0
Mile 22
Mile 22 Action
2018, USA
6.0
Gringo
Gringo Action, Comedy
2018, USA
6.0
Den of Thieves
Den of Thieves Action, Thriller
2018, USA
7.0
Sleepless
Sleepless Action, Thriller
2017, USA
5.0
Live by Night
Live by Night Drama, Crime
2016, USA
6.0
Criminal
Criminal Crime, Detective, Thriller, Action, Drama
2016, Great Britain / USA
6.0
Patriots Day
Patriots Day Thriller, Drama, History
2016, USA
7.0
Run All Night
Run All Night Drama, Action, Crime, Thriller, Detective
2015, USA
6.0
Money Monster
Money Monster Drama, Thriller
2015, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more