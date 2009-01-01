Cast
Demetrius Navarro
Greg Cruz
Shana Montanez
Laine Wells
Carlos Meza
John Andrew, the pilot
Frank Nunez
Boat passenger
Erlinda Navarro
Female boat passenger #1
Elizabeth Cantore
Female boat passenger #2
Michael K. Lansing
Kevin, the boat captain
Cast and Crew
Director
Frank Nunez
Writer
John Fuentes, Demetrius Navarro
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 16 minutes
Production year
2009
World premiere
1 January 2009
Budget
$750,000
Production
D Street Films, Lansing Entertainment Group, Little Boyz Dreams
Also known as
Uncharted, Nashenakhte