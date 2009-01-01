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Poster of Uncharted
2.3
Kinoafisha Films Uncharted
2.3

Uncharted

, 2009
Uncharted
USA / Horror / 18+
Poster of Uncharted
2.3

Cast

Demetrius Navarro
Greg Cruz
Shana Montanez
Laine Wells
Carlos Meza
John Andrew, the pilot
John Hillard
Michael
Erin Howie
Christy
Frederick Sainz
Javier
Frank Nunez
Boat passenger
Erlinda Navarro
Female boat passenger #1
Elizabeth Cantore
Female boat passenger #2
Michael K. Lansing
Kevin, the boat captain
Director Frank Nunez
Writer John Fuentes, Demetrius Navarro
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 16 minutes
Production year 2009
World premiere 1 January 2009
Release date
1 January 2009 USA
Budget $750,000
Production D Street Films, Lansing Entertainment Group, Little Boyz Dreams
Also known as
Uncharted, Nashenakhte

Film rating

2.3
Rate 10 votes
2.1 IMDb
Listen to the
soundtrack Uncharted
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