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Poster of A Horse Tail
5.4
Kinoafisha Films A Horse Tail
5.4

A Horse Tail

, 2015
A Horse Tail
USA / Family, Romantic / 18+
Poster of A Horse Tail
5.4

Cast

Charisma Carpenter
Charisma Carpenter
Sam
Patrick Muldoon
Patrick Muldoon
Michael
Dominique Swain
Dominique Swain
Sydney
Oryan West
Oryan West
Jonathan
William Tilk
Ben
Mandalynn Carlson
Chloe
Jaren Lewison
Jackson
Rick Herod
Cliff
Todd Terry
Bill
Pablo Esparza
Mr. Parker
Director Brad Keller
Writer Lori Twichell
Composer Nathaniel Smith
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2015
Online premiere 30 November 2022
World premiere 1 January 2015
Release date
5 August 2015 Germany
1 January 2015 USA
MPAA G
Production Fabrication Films
Also known as
A Horse Tail, A Christmas Promise, A Horse Tale, Bir at Hikâyesi, Božićni dar, L'Avenir du ranch, Mein Pferd Holly, My Christmas Gift, Tempo de Esperança, Vrijeme je za sreću, 马语者, Mein Pferd Holly - Die Liebe meines Lebens

Film rating

5.4
Rate 10 votes
5.6 IMDb
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