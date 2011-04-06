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Poster of Les aventures de Philibert, capitaine puceau
5.1
Kinoafisha Films Les aventures de Philibert, capitaine puceau
5.1

Les aventures de Philibert, capitaine puceau

, 2011
Les aventures de Philibert, capitaine puceau
France / Comedy, Adventure / 18+
Poster of Les aventures de Philibert, capitaine puceau
5.1

Cast

Jeremie Renier
Jeremie Renier
Philibert
Élodie Navarre
Inès
Ludovic Berthillot
Ludovic Berthillot
Gliture, le chef d'escadron
Alexandre Astier
Alexandre Astier
Clotindre Godovaire Targin Glulle de Putrolles d'Artois
Aurélie Montea
Pénélope
Manu Payet
Manu Payet
Martin
Éric Savin
Comédon
Éric Savin
Comédon
Vincent Haquin
Le grand Turc chauve
Gaspard Proust
Gaspard Proust
Le troubadour
Walter Shnorkell
Le comité
Director Sylvain Fusée
Writer Jean-François Halin, Karine Angeli
Composer Jean-Louis Bianchina
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2011
Online premiere 1 February 2022
World premiere 6 April 2011
Release date
6 April 2011 France
9 May 2011 Germany
10 June 2011 USA
Worldwide Gross $343,348
Production Mandarin Films, Gaumont, M6 Films
Also known as
Les aventures de Philibert, capitaine puceau, Ein Musketier für alle Fälle

Film rating

5.1
Rate 10 votes
5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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