Cast
Vincent Haquin
Le grand Turc chauve
Walter Shnorkell
Le comité
Cast and Crew
Director
Sylvain Fusée
Writer
Jean-François Halin, Karine Angeli
Composer
Jean-Louis Bianchina
Film details
Country
France
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
2011
Online premiere
1 February 2022
World premiere
6 April 2011
Release date
|6 April 2011
|France
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|9 May 2011
|Germany
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|10 June 2011
|USA
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Worldwide Gross
$343,348
Production
Mandarin Films, Gaumont, M6 Films
Also known as
Les aventures de Philibert, capitaine puceau, Ein Musketier für alle Fälle