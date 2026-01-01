Menu
Awards and nominations of RBG 2018

Academy Awards, USA 2019 Academy Awards, USA 2019
Best Documentary Feature
Nominee
 Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Winner
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Winner
Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
BAFTA Awards 2019 BAFTA Awards 2019
Best Documentary
Nominee
 Best Documentary
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2019 MTV Movie + TV Awards 2019
Best Fight
Nominee
 Best Meme-able Moment
Nominee
