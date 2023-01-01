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РБГ РБГ
Киноафиша Фильмы РБГ Награды и номинации фильма РБГ
RBG РБГ 2018 / США
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма РБГ

Вся информация о фильме
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучшая песня
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019 MTV Movie & TV Awards 2019
Лучшая драка
Номинант
Лучший документальный фильм
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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