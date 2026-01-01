Menu
Kinoafisha
Films
Free Solo
Free Solo Awards
Awards and nominations of Free Solo 2018
Academy Awards, USA 2019
Best Documentary Feature
Winner
Best Documentary Feature
Winner
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Winner
Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Winner
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Winner
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction Program (Single or Multi-Camera)
Winner
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Winner
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Winner
BAFTA Awards 2019
Best Documentary
Winner
Best Documentary
Winner
Toronto International Film Festival 2018
Documentary
Winner
Documentary
Winner
Documentary
Winner
