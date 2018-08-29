ProductionMetro-Goldwyn-Mayer (MGM), Automatik Entertainment, K&S Films
Also known as
Operation Finale, Operação Final, A végső hadművelet, Chiến Dịch Cuối, Eichmann, Eichmann: Strojca konečného riešenia, Mivtza Finale, Operace Eichmann, Operacija finale, Operación Final, Operasyon: Final, Operation Eichmann - Jakten på rettferdighet, Opération Finale, Operation Finale - Kuoleman asiamies, Operation Finale - Vânătoarea de nazişti, Operatsioon Lõpp, Ostateczna operacja, Επιχείρηση: Φινάλε, Операција: Финале, Операция «Финал», Операция Край, Операція «Фінал», 오퍼레이션 피날레, オペレーション・フィナーレ, 最終行動, Ейхман