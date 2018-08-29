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Poster of Operation Finale
6.6
Kinoafisha Films Operation Finale
6.6

Operation Finale

, 2018
Operation Finale
USA / Thriller, Drama, Biography / 18+
Poster of Operation Finale
6.6

Cast

Oscar Isaac
Oscar Isaac
Peter Malkin
Haley Lu Richardson
Haley Lu Richardson
Nick Kroll
Nick Kroll
Rafi Eitan
Mélanie Laurent
Mélanie Laurent
Hanna Elian
Ben Kingsley
Ben Kingsley
Adolf Eichmann
Lior Raz
Lior Raz
Isser Harel
Greta Scacchi
Greta Scacchi
Joe Alwyn
Joe Alwyn
Michael Aronov
Michael Aronov
Zvi Aharoni
Peter Strauss
Ohad Knoller
Ephraim Ilani
Greg Hill
Moshe Tabor
Director Chris Weitz
Writer Matthew Orton
Composer Alexandre Desplat
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2018
Online premiere 3 October 2018
World premiere 29 August 2018
Release date
29 August 2018 Brazil
29 August 2018 USA
MPAA PG-13
Budget $24,000,000
Worldwide Gross $17,612,099
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Automatik Entertainment, K&S Films
Also known as
Operation Finale, Operação Final, A végső hadművelet, Chiến Dịch Cuối, Eichmann, Eichmann: Strojca konečného riešenia, Mivtza Finale, Operace Eichmann, Operacija finale, Operación Final, Operasyon: Final, Operation Eichmann - Jakten på rettferdighet, Opération Finale, Operation Finale - Kuoleman asiamies, Operation Finale - Vânătoarea de nazişti, Operatsioon Lõpp, Ostateczna operacja, Επιχείρηση: Φινάλε, Операција: Финале, Операция «Финал», Операция Край, Операція «Фінал», 오퍼레이션 피날레, オペレーション・フィナーレ, 最終行動, Ейхман

Film rating

6.6
Rate 11 votes
6.6 IMDb
Listen to the
soundtrack Operation Finale
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