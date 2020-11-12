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Poster of Zvezdnaya princessa. Put k slave
Zvezdnaya princessa. Put k slave - Trailer
Kinoafisha Films Zvezdnaya princessa. Put k slave

Zvezdnaya princessa. Put k slave

, 2018
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Zvezdnaya princessa. Put k slave
Zvezdnaya princessa. Put k slave - Trailer
Zvezdnaya princessa. Put k slave  Trailer

Cast

Sofya Mazaeva
Andrey Merzlikin
Andrey Merzlikin
Aleksandr Mazaev
Julia Novikova
Valeriya Kanatova
Alina Svetlakova
Mariya Korolkova
Yana Mazaeva
Vadim Rudenko
Vadim Rudenko
Director Aleksandr Mazaev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 28 minutes
Production year 2018

Film rating

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Best Russian Films 
Updated 12 November 2020

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Zvezdnaya princessa. Put k slave - Trailer
Zvezdnaya princessa. Put k slave Trailer
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