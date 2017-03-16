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Poster of De toutes mes forces
6.7
Kinoafisha Films De toutes mes forces
6.7

De toutes mes forces

, 2017
De toutes mes forces
France / Drama / 18+
Poster of De toutes mes forces
6.7

Cast

Yolande Moreau
Yolande Moreau
Madame Cousin
Jisca Kalvanda
Zawady
Khaled Alouach
Nassim
Laurent Xu
Kevin
Daouda Keita
Moussa
Aboudou Sacko
Brahim
Myriam Mansouri
Mina
Sabri Nouioua
Ryan
Alexia Quesnel
Eva
Yanis Zinoun
José
Director Chad Chenouga
Writer Christine Paillard, Chad Chenouga
Composer Thylacine
Cast and Crew

Film details

Country France
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2017
World premiere 16 March 2017
Release date
3 May 2017 France
Worldwide Gross $744,789
Production TS Productions, Canal+, Ciné+
Also known as
De toutes mes forces, Do It Right, Cu Toate Puterile Mele, La niaque, Správná Volba, Z całych sił

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.7 IMDb
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