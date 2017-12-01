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Poster of Fullmetal Alchemist
5.3
Fullmetal Alchemist - Trailer
Kinoafisha Films Fullmetal Alchemist
5.3

Fullmetal Alchemist

, 2017
Hagane no renkinjutsushi / Fullmetal Alchemist
Japan / Action, Fantasy / 18+
Trailers
Poster of Fullmetal Alchemist
5.3
Fullmetal Alchemist - Trailer
Fullmetal Alchemist  Trailer

Synopsis

Two alchemist brothers go on a quest for the Philosopher's Stone after an attempt to revive their dead mother goes horribly wrong.

Cast

Ryosuke Yamada
Edward Elric
Tsubasa Honda
Tsubasa Honda
Winry Rockbell
Dean Fujioka
Roy Mustang
Ryūta Satō
Misako Renbutsu
Riza Hawkeye
Yō Ōizumi
Kenjirō Ishimaru
Cornello
Yasuko Matsuyuki
Shinji Uchiyama
Kanata Hongo
Kanata Hongo
Envy
Jun Kunimura
Jun Kunimura
Tim Marcoh
Natsuki Harada
Gracia Hughes
Director Fumihiko Sori
Writer Hiromu Arakawa, Fumihiko Sori, Takeshi Miyamoto, Tyler Rhoads
Composer Reiji Kitazato
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2017
Online premiere 19 February 2018
World premiere 1 December 2017
Release date
1 December 2017 Japan
19 February 2018 USA
Worldwide Gross $8,053,641
Production Aniplex, Asahi Shimbun, Dentsu
Also known as
Hagane no renkinjutsushi, Fullmetal Alchemist, Alchimistul de oţel, Celokovový Alchymista - hľadanie kameňa mudrcov, Full Metal Alchemist, Fullmetal Alchemist - hledání kamene mudrců, Giả Kim Thuật Sư, Metalni alhemičar, Täismetallist alkeemik, Стальной алхимик, 鋼の錬金術師, 鋼之鍊金術師, 강철의 연금술사, Alchemist of Steel

Film rating

5.3
Rate 15 votes
5.3 IMDb

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Fullmetal Alchemist - Trailer
Fullmetal Alchemist Trailer
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