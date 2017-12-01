Cast
Ryosuke Yamada
Edward Elric
Misako Renbutsu
Riza Hawkeye
Kenjirō Ishimaru
Cornello
Natsuki Harada
Gracia Hughes
Cast and Crew
Director
Fumihiko Sori
Writer
Hiromu Arakawa, Fumihiko Sori, Takeshi Miyamoto, Tyler Rhoads
Composer
Reiji Kitazato
Film details
Country
Japan
Runtime
2 hours 15 minutes
Production year
2017
Online premiere
19 February 2018
World premiere
1 December 2017
Release date
|1 December 2017
|Japan
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|19 February 2018
|USA
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Worldwide Gross
$8,053,641
Production
Aniplex, Asahi Shimbun, Dentsu
Also known as
Hagane no renkinjutsushi, Fullmetal Alchemist, Alchimistul de oţel, Celokovový Alchymista - hľadanie kameňa mudrcov, Full Metal Alchemist, Fullmetal Alchemist - hledání kamene mudrců, Giả Kim Thuật Sư, Metalni alhemičar, Täismetallist alkeemik, Стальной алхимик, 鋼の錬金術師, 鋼之鍊金術師, 강철의 연금술사, Alchemist of Steel