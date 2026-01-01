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Poster of Dancefloor
5.3
Kinoafisha Films Dancefloor
5.3

Dancefloor

, 1985
Tantsploshchadka
USSR / Romantic / 18+
Poster of Dancefloor
5.3

Cast

Aleksandra Yakovleva
Aleksandra Yakovleva
Sasha
Evgeny Dvorzhetsky
Kostya Kolobkov
Lyudmila Shevel
Zhanna
Anna Nazareva
Nastya
Sergey Gazarov
Sergey Gazarov
Mitya
Vladimir Druzhnikov
Vladimir Druzhnikov
Ippolit Anatolyevich
Lyudmila Shagalova
Lyudmila Shagalova
Mariya Nikolaevna
Nikolay Prokopovich
Mikhal Mikhalych Zuev
Konstantin Atamanov
Sanka
Tatyana Agafonova
Bubnova
Director Samson Samsonov
Writer Arkady Inin, Samson Samsonov
Composer Evgeniy Doga
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1985
World premiere 6 June 1986
Release date
6 June 1986 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Tantsploshchadka, Танцплощадка, Dancefloor, Der Tanzplatz, Krąg taneczny

Film rating

5.3
Rate 12 votes
5.3 IMDb
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