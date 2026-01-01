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Poster of Golos
6.4
Kinoafisha Films Golos
6.4

Golos

, 1982
Golos
USSR / Drama / 18+
Poster of Golos
6.4

Cast

Natalya Sayko
Yuliya Martynova
Leonid Filatov
Leonid Filatov
Director
Giorgi Kalatozishvili
Writer
Elizaveta Nikishchikhina
Anna Viktorovna
Sergey Bekhterev
Composer
Vsevolod Shilovsky
Vsevolod Shilovsky
Cinematographer Kolchuzhnikov
Pyotr Shelokhonov
Leonid Borisovich - Production director
Vasiliy Bochkaryov
Vasiliy Bochkaryov
Arkadi
Tatyana Kravchenko
Tatyana Kravchenko
Nurse Nadya
Elena Safonova
Elena Safonova
Dubber Sveta
Director Ilya Averbakh
Writer Natalya Ryazantseva
Composer Nikolay Karetnikov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1982
World premiere 18 December 1982
Release date
18 December 1982 Russia 12+
Production Lenfilm Studio
Also known as
Golos, Die Stimme, Głos, Rösten, The Voice, Utószinkron, Голос

Film rating

6.4
Rate 13 votes
6.5 IMDb
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