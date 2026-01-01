Cast
Natalya Sayko
Yuliya Martynova
Giorgi Kalatozishvili
Writer
Elizaveta Nikishchikhina
Anna Viktorovna
Pyotr Shelokhonov
Leonid Borisovich - Production director
Cast and Crew
Director
Ilya Averbakh
Writer
Natalya Ryazantseva
Composer
Nikolay Karetnikov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
1982
World premiere
18 December 1982
Release date
|18 December 1982
|Russia
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|12+
Production
Lenfilm Studio
Also known as
Golos, Die Stimme, Głos, Rösten, The Voice, Utószinkron, Голос