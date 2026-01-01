Menu
Kinoafisha
Films
What's New Pussycat
What's New Pussycat Awards
Awards and nominations of What's New Pussycat 1965
Academy Awards, USA 1966
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
