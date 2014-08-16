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Poster of It's Not a Date
4.1
Kinoafisha Films It's Not a Date
4.1

It's Not a Date

, 2014
It's Not a Date
USA / Drama, Romantic, Comedy / 18+
Poster of It's Not a Date
4.1

Cast

Sheila Hart
Mindy
Nina Hartley
Cindy
Alison Korman
Alison Korman
Ruth
Mischa Pollack
Milo
Leah Huebner
Carly Sagat
Eliza Roberts
Laurie Sagat
Mai Linh
Dream Girl #1
Raymond Morris
Detrick
Mari Cielo Pajares
Sofia
Cortney Palm
Tammy
Director Barry Pollack, Mischa Pollack
Writer Barry Pollack, Emma Pollack, Joshua Pollack, Mischa Pollack
Composer Kenneth Bauer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2014
World premiere 16 August 2014
Release date
16 August 2014 Russia 16+
16 August 2014 Kazakhstan
16 August 2014 Sweden 15
16 August 2014 USA
16 August 2014 Ukraine
Production Good Karma International, UFO Pictures
Also known as
It's Not a Date, Minha Namorada Fora de Controle, 世界イチ不運な男

Film rating

4.1
Rate 10 votes
4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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