Cast
Eliza Roberts
Laurie Sagat
Cast and Crew
Director
Barry Pollack, Mischa Pollack
Writer
Barry Pollack, Emma Pollack, Joshua Pollack, Mischa Pollack
Composer
Kenneth Bauer
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2014
World premiere
16 August 2014
Release date
|16 August 2014
|Russia
|
|16+
|16 August 2014
|Kazakhstan
|
|
|16 August 2014
|Sweden
|
|15
|16 August 2014
|USA
|
|
|16 August 2014
|Ukraine
|
|
Production
Good Karma International, UFO Pictures
Also known as
It's Not a Date, Minha Namorada Fora de Controle, 世界イチ不運な男