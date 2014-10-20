Menu
Poster of Day of the Mummy
Poster of Day of the Mummy
2.6 IMDb Rating: 2.6
2 posters
Kinoafisha Films Day of the Mummy

Day of the Mummy

Day of the Mummy 18+
Country USA / Venezuela
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2014
World premiere 20 October 2014
Release date
20 October 2014 Russia 12+
20 October 2014 Great Britain
20 October 2014 Kazakhstan
21 October 2014 USA
20 October 2014 Ukraine
Production Ruthless Pictures, PRC Productions
Also known as
Day of the Mummy, El día de la momia, Le Jour de la momie, Mumie des Grauens, O Dia da Múma, O Dia da Múmia, День мумии, День мумії, ザ・マミー　ファラオの秘宝
Director
Johnny Tabor
Cast
Danny Glover
Danny Glover
William McNamara
William McNamara
Philip Marlatt
Anthony Fanelli
Cast and Crew
2.6
2.6 IMDb
