Cast
Lyudmila Kondratyeva
Self
Cast and Crew
Composer
Shandor Kallosh, Aleksandra Pakhmutova
Film details
Country
USSR
Runtime
2 hours 30 minutes
Production year
1980
World premiere
18 September 1980
Release date
|3 June 1982
|Bulgaria
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|18 September 1981
|Finland
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|18 September 1981
|USSR
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Production
Mosfilm, Creative Association Olympics-80, Tsentralnaya Studiya Dokumentalnikh Filmov (TsSDF)
Also known as
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