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6.9
Kinoafisha Films O, Sport, You – the Peace!
6.9

O, Sport, You – the Peace!

, 1980
O sport, ty - mir!
USSR / Documentary / 18+
6.9

Cast

Leonid Brezhnev
Self
Nikolai Ozerov
Self
Karel Gott
Self
Marina Kordoban
Self
Maria Mosholiou
Self
Ignatiy Novikov
Self
Michael Killanin
Self
Lyudmila Kondratyeva
Self
Alan Wells
Self
Sebastian Coe
Self
Director Yuriy Ozerov, Fyodor Khitruk
Writer Yuriy Ozerov, Nikolay Dobronravov, Boris Rychkov
Composer Shandor Kallosh, Aleksandra Pakhmutova
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 30 minutes
Production year 1980
World premiere 18 September 1980
Release date
3 June 1982 Bulgaria
18 September 1981 Finland
18 September 1981 USSR
Production Mosfilm, Creative Association Olympics-80, Tsentralnaya Studiya Dokumentalnikh Filmov (TsSDF)
Also known as
O sport, ty - mir!, О спорт, ты - мир!, Moskovan olympiajuhla, O Sport, You Are Peace!, O sporte! Tu - taika, Olympiadefilmen 1980, Sport - Du bist frieden, Viva el deporte: Olimpiada en Moscú

Film rating

6.9
Rate 13 votes
6.8 IMDb
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