Cast
Cast and Crew
Director
Thomas Wirthensohn
Composer
Matt McGuire, Kyle Eastwood
Film details
Country
Austria / USA
Runtime
1 hour 27 minutes
Production year
2014
Online premiere
7 August 2015
World premiere
19 August 2014
Release date
|19 August 2014
|Russia
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|16+
|28 January 2017
|Japan
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|G
|19 August 2014
|Kazakhstan
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|7 August 2015
|USA
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|19 August 2014
|Ukraine
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Budget
$90,000
Production
Filmhaus Dokumentar- und Spielfilmproduktion, Filmhaus Films
Also known as
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