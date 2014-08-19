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Poster of Homme Less
7.2
Kinoafisha Films Homme Less
7.2

Homme Less

, 2014
Homme Less
Austria, USA / Documentary, Biography / 18+
Poster of Homme Less
7.2

Synopsis

HOMME LESS is about the underbelly of the American Dream, the hidden backyard of our society.

Cast

Thomas Wirthensohn
Mark Reay
Self
Yumi Lambert
Self
Director Thomas Wirthensohn
Composer Matt McGuire, Kyle Eastwood
Cast and Crew

Film details

Country Austria / USA
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2014
Online premiere 7 August 2015
World premiere 19 August 2014
Release date
19 August 2014 Russia 16+
28 January 2017 Japan G
19 August 2014 Kazakhstan
7 August 2015 USA
19 August 2014 Ukraine
Budget $90,000
Production Filmhaus Dokumentar- und Spielfilmproduktion, Filmhaus Films
Also known as
Homme Less, Hemlös i New York, Koditon New Yorkissa, ホームレス　ニューヨークと寝た男

Film rating

7.2
Rate 15 votes
7.2 IMDb
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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