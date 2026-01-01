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Poster of Anna Pavlova
7.0
Kinoafisha Films Anna Pavlova
7.0

Anna Pavlova

, 1983
Anna Pavlova
East Germany / Biography, Drama / 18+
Poster of Anna Pavlova
7.0

Cast

Galina Belyaeva
Galina Belyaeva
Anna Pavlova
Lina Buldakova
Sergey Shakurov
Sergey Shakurov
Mikhail Fokine
Vsevolod Larionov
Vsevolod Larionov
Sergei Diaghilev
James Fox
James Fox
Victor Dandré
Jacques Debary
Svetlana Toma
Svetlana Toma
Liubov Pavlova
Svetlana Toma
Svetlana Toma
Liubov Pavlova
Leonid Markov
Leonid Markov
General Bezobrazov
Georgio Dimitriou
Cecchetti
Ion Șcurea
Teodor Shtaier
Tiit Härm
Alexandre Volinine
Director Emil Loteanu
Cast and Crew

Film details

Country East Germany
Runtime 2 hours 35 minutes
Production year 1983
World premiere 11 July 1983
Release date
26 October 1984 Germany
10 March 1985 Great Britain
11 July 1983 USSR
Budget $35,000,000
Production Poseidon Productions, Mosfilm, Sovinfilm
Also known as
Anna Pavlova, Pavlova: A Woman for All Time, Anna Pawlowa - Ein Leben für den Tanz, Анна Павлова, A Woman for All Time, Ana Pavlova, Anna Pawłowa, Életem, a tánc, Pavlova, Pavlova - Uma Mulher de Sempre, The Divine Anna, The White Swan, Anna Pawlowa – Ein Leben für den Tanz, Anna Pavlovová, アンナ・パブロワ

Film rating

7.0
Rate 12 votes
6.9 IMDb
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