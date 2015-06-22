Cast
Mihail Bilalov
Plainclothes Officer
Mehmet Selim Akgul
Rashid
Kristina Hristova-Nikolova
Vera
Yilmaz Yalçin
Molla Hassan
Cast and Crew
Director
Antony Donchev
Writer
Antony Donchev
Composer
Vladimir Djambazov
Film details
Country
Bulgaria / North Macedonia / Iraq / Romania
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
2014
World premiere
22 June 2015
Worldwide Gross
$2,963
Production
ARS Digital Studio, Hawena Films, KT Film & Media
Also known as
The Woman of My Life, Zhenata na moya zhivot, Жената на моя живот, Женщина моей жизни, ژنی ژیانم