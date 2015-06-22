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Poster of The Woman of My Life
6.3
Kinoafisha Films The Woman of My Life
6.3

The Woman of My Life

, 2014
The Woman of My Life
Bulgaria, North Macedonia, Iraq, Romania / Drama, Romantic, Detective / 18+
Poster of The Woman of My Life
6.3

Cast

Soran Ebrahim
Azad
Violeta Markovska
Vian
Mihail Bilalov
Plainclothes Officer
Dimitar Nikolov
Mehmet Selim Akgul
Rashid
Kristina Hristova-Nikolova
Vera
Silvia Petkova
Galya
Blazhe Dimitrov
Simo
Yilmaz Yalçin
Molla Hassan
Omer Chawshin
The Father
Nikola Dodov
Hotel Owner
Director Antony Donchev
Writer Antony Donchev
Composer Vladimir Djambazov
Cast and Crew

Film details

Country Bulgaria / North Macedonia / Iraq / Romania
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2014
World premiere 22 June 2015
Release date
22 June 2015 Bulgaria
Worldwide Gross $2,963
Production ARS Digital Studio, Hawena Films, KT Film & Media
Also known as
The Woman of My Life, Zhenata na moya zhivot, Жената на моя живот, Женщина моей жизни, ژنی ژیانم

Film rating

6.3
Rate 12 votes
6.4 IMDb
Updated 21 February 2024
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