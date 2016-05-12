Cast
Şebnem Bozoklu
Bahar Bahtiyaroglu
Murat Kilic
Cüneyt Bahtiyaroglu
Murat Kiliç
Cüneyt Bahtiyaroglu
Ali Meriç
School Principal
Sencar Sagdic
Ihsan Yazici
Safak Karali
Staff Physician
Cast and Crew
Director
Mehmet Can Mertoglu
Writer
Mehmet Can Mertoglu
Film details
Country
Turkey / France / Romania
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
2016
World premiere
12 May 2016
Release date
|3 May 2017
|Brazil
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|3 May 2017
|France
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|9 July 2016
|Germany
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|4 November 2016
|Turkey
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Worldwide Gross
$17,187
Production
Kamara, Antalya Aquarium, ARTE
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