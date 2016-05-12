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Poster of Albüm
6.2
Kinoafisha Films Albüm
6.2

Albüm

, 2016
Albüm
Turkey, France, Romania / Comedy / 18+
Poster of Albüm
6.2

Synopsis

A middle-class Turkish couple is far from willing to admit they used adoption as a last resort to build a family, and will do anything to keep it a secret.

Cast

Şebnem Bozoklu
Bahar Bahtiyaroglu
Murat Kilic
Cüneyt Bahtiyaroglu
Riza Akin
Rifat
Murat Kiliç
Cüneyt Bahtiyaroglu
Muttalip Müjdeci
Police Chief
Zuhal Gencer
Mrs. Emine
Müfit Kayacan
Müfit Kayacan
Cemal Serbest
Mihriban Er
Selma
Ali Meriç
School Principal
Sencar Sagdic
Ihsan Yazici
Safak Karali
Staff Physician
Director Mehmet Can Mertoglu
Writer Mehmet Can Mertoglu
Cast and Crew

Film details

Country Turkey / France / Romania
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2016
World premiere 12 May 2016
Release date
3 May 2017 Brazil
3 May 2017 France
9 July 2016 Germany
4 November 2016 Turkey
Worldwide Gross $17,187
Production Kamara, Antalya Aquarium, ARTE
Also known as
Albüm, Album, Album de Familie, Album de famille, Das Album, Familienglück, Άλμπουμ, Альбом, アルバム

Film rating

6.2
Rate 14 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 4 September 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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