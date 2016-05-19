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Poster of The Death of Louis XIV
6.8
Kinoafisha Films The Death of Louis XIV
6.8

The Death of Louis XIV

, 2016
La mort de Louis XIV
Portugal, France / Drama, War, Biography / 18+
Poster of The Death of Louis XIV
6.8

Synopsis

Upon returning from a hunting expedition, King Louis XIV feels a sharp pain in his leg. He begins to die, surrounded by loyal followers in the royal chambers.

Cast

Jean-Pierre Léaud
Jean-Pierre Léaud
Louis XIV
Bernard Belin
Maréchal
Patrick d'Assumçao
Fagon
Filipe Duarte
Marc Susini
1er valet du roi
Irène Silvagni
Madame de Maintenon
Jacques Henric
Père Le Tellier
Vicenç Altaió
Le Brun
Alain Lajoinie
Le Pelletier
Olivier Cadiot
Médecin 1
Philippe Crespeau
Médecin 2
Director Albert Serra
Writer Thierry Lounas, Albert Serra
Composer Marc Verdaguer
Cast and Crew

Film details

Country Portugal / France
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2016
Online premiere 5 April 2017
World premiere 19 May 2016
Release date
26 January 2017 Brazil
2 November 2016 France
14 July 2017 Great Britain
20 July 2017 Netherlands
12 January 2017 Portugal
Worldwide Gross $209,715
Production Capricci Films, Rosa Filmes, Andergraun Films
Also known as
La mort de Louis XIV, The Death of Louis XIV, A Morte de Luís XIV, La muerte de Luis XIV, Der Tod von Ludwig XIV, Der Tod von Ludwig XIV., La mort de Lluís XIV, Last days of Louis XIV, Liudviko XIV mirtis, Śmierć Ludwika XIV, Ο θάνατος του Λουδοβίκου ΙΔ', Смерть Людовика XIV, ルイ14世の死, 路易十四的最後時刻

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.8 IMDb
Updated 26 August 2024
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