ProductionCapricci Films, Rosa Filmes, Andergraun Films
Also known as
La mort de Louis XIV, The Death of Louis XIV, A Morte de Luís XIV, La muerte de Luis XIV, Der Tod von Ludwig XIV, Der Tod von Ludwig XIV., La mort de Lluís XIV, Last days of Louis XIV, Liudviko XIV mirtis, Śmierć Ludwika XIV, Ο θάνατος του Λουδοβίκου ΙΔ', Смерть Людовика XIV, ルイ14世の死, 路易十四的最後時刻
Film rating
6.8
Rate11 votes
6.8IMDb
Updated 26 August 2024
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