Cast
Richard Labuda
Peter Achberger
Milan Lasica
Grandfather Achberger
Libuše Šafránková
Grandmother Achberger
Szidi Tobias
Teacher Vernerova
Milan Ondrík
Gym Teacher Tomko
Vladimír Hajdu
School Director
Cast and Crew
Director
Juraj Nvota
Writer
Peter Pistanek, Marian Urban
Film details
Country
Czechia / Slovakia
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
2014
World premiere
4 December 2014
Release date
|4 December 2014
|Czechia
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|8 January 2015
|Slovakia
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Worldwide Gross
$120,324
Production
Ceská Televize
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