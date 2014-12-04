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Poster of Hostage
6.4
Kinoafisha Films Hostage
6.4

Hostage

, 2014
Jak jsme hráli cáru
Czechia, Slovakia / Comedy, Drama, History, Family / 18+
Poster of Hostage
6.4

Cast

Alexander Barta
Richard Labuda
Peter Achberger
Milan Lasica
Grandfather Achberger
Ondřej Malý
Officer Reim
Libuše Šafránková
Grandmother Achberger
Ondřej Vetchý
Major Basta
Szidi Tobias
Teacher Vernerova
Milan Ondrík
Gym Teacher Tomko
Vladimír Hajdu
School Director
Miro Noga
Glanz
Robert Roth
Kolár
Director Juraj Nvota
Writer Peter Pistanek, Marian Urban
Cast and Crew

Film details

Country Czechia / Slovakia
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2014
World premiere 4 December 2014
Release date
4 December 2014 Czechia
8 January 2015 Slovakia
Worldwide Gross $120,324
Production Ceská Televize
Also known as
Jak jsme hráli cáru, Hostage, Gijzelaar, Rukojemník, Rukojmí, Zakładnik, 人質

Film rating

6.4
Rate 12 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 September 2021
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