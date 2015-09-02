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Poster of The Event
6.8
Kinoafisha Films The Event
6.8

The Event

, 2015
The Event
Netherlands / Documentary, History / 18+
Poster of The Event
6.8
Director Sergey Loznitsa
Writer Sergey Loznitsa
Cast and Crew

Film details

Country Netherlands
Runtime 1 hour 14 minutes
Production year 2015
World premiere 2 September 2015
Release date
15 September 2015 Canada
2 September 2015 Italy
5 November 2015 Ukraine
Production Atoms & Void
Also known as
Sobytie, The Event, El evento, Wydarzenie, Zmiana, Подія, Событие, 新生ロシア1991

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.8 IMDb
Updated 1 September 2021
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