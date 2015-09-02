Similar films for The Event
State funeral Documentary, History
2019, Netherlands / Lithuania
7.0
Babi Yar. Context Documentary
2021, Ukraine / Netherlands
7.0
Victory Day Documentary
2018, Germany / Lithuania
5.0
Process Documentary
2018, Germany / Netherlands
6.0
Blockade Documentary
2007, Russia
7.0
In the Fog Drama, History, War
2012, Russia / Germany / Netherlands / Latvia / Belarus
6.0
The Kiev Trial Documentary
2022, Netherlands / Ukraine
6.0
The Natural History of Destruction Documentary
2022, Germany / Lithuania / Netherlands
7.0
Donbass Drama
2018, Germany / Ukraine / France / Netherlands / Romania
6.0
A Gentle Creature Drama
2017, France / Russia / Germany / Latvia / Lithuania / Netherlands
6.0
My Joy Drama
2010, Germany / Netherlands / Ukraine
5.0
Austerlitz Documentary
2016, Germany
6.0