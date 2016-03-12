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Poster of Marina Abramovic In Brazil: The Space In Between
7.0
Kinoafisha Films Marina Abramovic In Brazil: The Space In Between
7.0

Marina Abramovic In Brazil: The Space In Between

, 2016
Espaço Além — Marina Abramovic e o Brasil
Brazil / Documentary / 18+
Poster of Marina Abramovic In Brazil: The Space In Between
7.0

Synopsis

In search of personal healing and artistic inspiration, Marina Abramovic travels through Brazil experiencing sacred rituals and exploring limits between art, immateriality and consciousness. How far will she go to create her work of art?

Cast

Marina Abramović
Self
João de Deus
Self
Andy Grice
Self
Dorothy W. Cooke
Self
Itamir Damião
Self
Florentina Pereira Dos Santos
Self
Aldaci Dos Santos
Self
Narcisa Cândido da Conceição
Self
Zezito Duarte
Self
Maya Parvati Bastos Duarte
Self
Director Marco Del Fiol
Writer Jasmin Pinho
Composer O Grivo
Cast and Crew

Film details

Country Brazil
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2016
Online premiere 2 February 2017
World premiere 12 March 2016
Worldwide Gross $73,237
Production Casa Redonda Produções Culturais
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Film rating

7.0
Rate 14 votes
7 IMDb
Updated 1 September 2021
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