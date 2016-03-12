In search of personal healing and artistic inspiration, Marina Abramovic travels through Brazil experiencing sacred rituals and exploring limits between art, immateriality and consciousness. How far will she go to create her work of art?
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Film rating
7.0
Rate14 votes
7IMDb
Updated 1 September 2021
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