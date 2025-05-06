Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Razgrom nemetskikh voysk pod Moskvoy
6.8
Kinoafisha Films Razgrom nemetskikh voysk pod Moskvoy
6.8

Razgrom nemetskikh voysk pod Moskvoy

, 1942
Razgrom nemetskikh voysk pod Moskvoy
USSR, USA / Documentary / 18+
Poster of Razgrom nemetskikh voysk pod Moskvoy
6.8

Cast

Edward G. Robinson
Edward G. Robinson
Narrator
Nikolay Dubravin
Narrator
Joseph Stalin
Joseph Stalin
Joseph Stalin
Joseph Stalin
Director Ilya Kopalin, Leonid Varlamov
Writer Pyotr Pavlenko, Albert Maltz
Cast and Crew

Film details

Country USSR / USA
Runtime 1 hour 6 minutes
Production year 1942
World premiere 23 February 1942
Release date
23 February 1942 Russia
Production Tsentralnaya Studiya Kinokhroniki
Also known as
Razgrom nemetskikh voysk pod Moskvoy, Moscow Strikes Back, Défaite allemande à Moscou, Defeat of the German Armies Near Moscow, Derrota dos Alemães ante Moscovo, La Débâcle des armées allemandes devant Moscou, Moscú ataca, Moscú contraataca, Pogrom wojsk niemieckich pod Moskwą, Saksalaisten sotajoukkojen lyöminen Moskovan lähistöllä, Tyskernes Nederlag ved Moskva, Vokiečių armijos sutriuškinimas šalia Maskvos, Разгром немецких войск под Москвой

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more