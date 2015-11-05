Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Eva Doesn't Sleep
5.6
Kinoafisha Films Eva Doesn't Sleep
5.6

Eva Doesn't Sleep

, 2015
Eva no duerme
Argentina, Spain, France / Drama / 18+
Poster of Eva Doesn't Sleep
5.6

Synopsis

The embalmed corpse of Eva Peron is taken to various cities throughout Europe before returning to her home in Argentina, where it is ultimately abducted.

Cast

Gael García Bernal
Gael García Bernal
Massera
Denis Lavant
Denis Lavant
Koenig
Imanol Arias
Imanol Arias
Dr. Ara
Daniel Fanego
Daniel Fanego
Aramburu
Ailín Salas
Juana
François André
Eva Perón
Self
Juan Domingo Perón
Self
Miguel Ángel Solá
Cancerbero
Sofía Brito
Esther
Nicolás Goldschmidt
Robles
Julián Larquier Tellarini
Montonero 1
Director Pablo Agüero
Writer Pablo Agüero
Composer Valentin Portron
Cast and Crew

Film details

Country Argentina / Spain / France
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2015
World premiere 5 November 2015
Release date
5 November 2015 Argentina
6 April 2016 France
24 March 2016 Greece
12 February 2016 Spain
Worldwide Gross $27,556
Production Canana Films, Haddock Films, JBA Productions
Also known as
Eva no duerme, Eva Doesn't Sleep, Eva Não Dorme, Eva ne dort pas, Eva sover inte, Eva'ya Huzur Yok, Η Εβίτα δεν κοιμάται πια εδώ, Эва не спит, 艾薇塔的屍蹤

Film rating

5.6
Rate 13 votes
5.6 IMDb
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Eva Doesn't Sleep

Déficit
Déficit Drama
2007, Mexico
5.0
If You Saw His Heart
If You Saw His Heart Drama
2017, France
4.0
Rosewater
Rosewater Drama
2014, USA
6.0
The Past
The Past Drama
2007, Argentina / Brazil
6.0
Don't Tempt Me
Don't Tempt Me Comedy, Drama
2001, Spain / France / Italy / Mexico
6.0
Ardor
Ardor Drama, Western
2014, Argentina / Mexico / Brazil / France / USA
5.0
Dot the i
Dot the i Drama, Romantic, Thriller
2003, Spain / USA
6.0
The Accused
The Accused Thriller, Drama, Crime
2018, Argentina / Mexico
6.0
You're Killing Me Susana
You're Killing Me Susana Drama, Romantic, Comedy
2016, Mexico / Canada
6.0
No
No Drama
2012, Chile / France / USA
7.0
The Kindergarten Teacher
The Kindergarten Teacher Drama
2018, USA
6.0
Ema
Ema Drama
2019, Chile
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more