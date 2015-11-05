Cast
Miguel Ángel Solá
Cancerbero
Nicolás Goldschmidt
Robles
Julián Larquier Tellarini
Montonero 1
Cast and Crew
Composer
Valentin Portron
Film details
Country
Argentina / Spain / France
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2015
World premiere
5 November 2015
Release date
|5 November 2015
|Argentina
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|6 April 2016
|France
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|24 March 2016
|Greece
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|12 February 2016
|Spain
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Worldwide Gross
$27,556
Production
Canana Films, Haddock Films, JBA Productions
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