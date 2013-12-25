The 100 Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared

, 2013
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann
Croatia, Sweden / Comedy, Adventure / 18+
Synopsis

After living a long and colorful life, Allan Karlsson finds himself stuck in a nursing home. On his 100th birthday, he leaps out a window and begins an unexpected journey.

Cast

Mia Skäringer
Iwar Wiklander
David Wiberg
Robert Gustafsson
Jens Hultén
David Shackleton
Director Felix Herngren
Writer Felix Herngren, Hans Ingemansson, Jonas Jonasson
Composer Matti Bye
Cast and Crew

Film details

Country Croatia / Sweden
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2013
Online premiere 7 January 2016
World premiere 25 December 2013
Release date
14 August 2014 Australia
28 May 2014 Belgium
28 November 2014 Bulgaria
15 May 2014 Czechia
25 December 2013 Denmark
12 December 2014 Estonia
27 December 2013 Finland
28 May 2014 France
20 March 2014 Germany
4 July 2014 Great Britain
28 May 2015 Greece
3 July 2014 Hong Kong
5 June 2014 Hungary
4 July 2014 Ireland
3 July 2014 Israel
24 April 2014 Italy
8 November 2014 Japan
19 September 2014 Latvia
19 September 2014 Lithuania
1 May 2014 Netherlands
21 August 2014 New Zealand
25 December 2013 Norway
27 June 2014 Poland
31 July 2014 Portugal
25 September 2015 Romania
15 May 2014 Slovakia
17 October 2014 South Africa
18 June 2014 South Korea
11 July 2014 Spain
25 December 2013 Sweden
28 May 2014 Switzerland
19 September 2014 Taiwan
28 May 2014 USA
MPAA PG
Also known as
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, The Hundred Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared, Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, El abuelo que saltó por la ventana y se largó, O Centenário Que Fugiu Pela Janela e Desapareceu, 100歳の華麗なる冒険, A százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt, Barbatul de 100 de ani care a sarit pe fereastra si a disparut, De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween, Den hundredårige der kravlede ud ad vinduet og forsvandt, Den hundredårige der kravlede ud af vinduet og forsvandt, Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, Ha'za'ken ben ha'me'a she'yatza me'ha'khalon ve'ne'elam, Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant, Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, L'avi de cent anys que es va escapar per la finestra, Saja-aastane mees, kes hüppas aknast välja ja kadus, Satavuotias joka karkasi ikkunasta ja katosi, Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi, Simtametis, kuris islipo pro langa ir dingo, Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda, Stogodišnjak koji se spustio kroz prozor i nestao, Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol, Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął, The 100 Year Old Man Who Climbed Out Of The Window And Disappeared, The 100 Year Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared, The 100 Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared, The Centenarian Who Climbed Out the Window and Disappeared, The Hundred-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared, Ο εκατοντάχρονος που πήδηξε από το παράθυρο και εξαφανίστηκε, Стогодишният старец, който скочи през прозореца и изчезна, Столетний старик, который вылез в окно и исчез, Столітній старий, який виліз у вікно і зник, 百歲老人蹺家去, 老而嚟癲

