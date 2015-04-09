Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Idealisten
6.8
Kinoafisha Films Idealisten
6.8

Idealisten

, 2015
Idealisten
Denmark / Thriller, Drama / 18+
Poster of Idealisten
6.8

Synopsis

A whistleblower attempts to reveal the secret behind a nuclear disaster that occurred during the height of the Cold War.

Cast

Peter Plaugborg
Poul Brink
Thomas Bo Larsen
Thomas Bo Larsen
Carl Dinesen
Tim Ahern
Arly Jover
Arly Jover
Estibaliz
Søren Malling
Marius Schmidt
Nikolaj Cederholm
Pontoppidan - doctor
Henrik Birch
Ole Damgaard
Filippa Suenson
Eva - journalist
Jesper Hyldegaard
Lars Krogsgård
Claus Bue
Per Strandgaard Jensen
Kristoffer Fabricius
Journalist
Director Christina Rosendahl
Writer Birgitte Stærmose, Lars Kristian Andersen, Simon Pasternak, Christina Rosendahl
Composer Jonas Struck
Cast and Crew

Film details

Country Denmark
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2015
World premiere 9 April 2015
Release date
9 April 2015 Denmark
20 November 2015 Germany
29 May 2015 Norway
Worldwide Gross $372,897
Production Beofilm Post Production, Toolbox Film
Also known as
Idealisten, El Idealista, Idealista, The Idealist, O Idealista, The Idealist - Geheimakte Grönland, Идеалист, 理想主义者

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Idealisten

The Good Traitor
The Good Traitor Drama, Biography
2020, Denmark
6.0
Darkland
Darkland Action, Thriller, Drama, Crime
2017, Denmark
6.0
The Commune
The Commune Drama
2016, Denmark
6.0
The Day Will Come
The Day Will Come Drama
2016, Denmark
7.0
Sommeren '92
Sommeren '92 Drama, Comedy, Sport
2015, Denmark / Great Britain
6.0
Sex, Drugs & Taxation
Sex, Drugs & Taxation Drama, Biography
2014, Denmark
5.0
Truth About Men
Truth About Men Drama, Comedy
2010, Denmark
6.0
In China They Eat Dogs
In China They Eat Dogs Action, Comedy, Crime
1999, Denmark
7.0
Harpiks
Harpiks Drama, Thriller
2019, Denmark
5.0
Axolotl Overkill
Axolotl Overkill Drama
2017, Germany
5.0
Park
Park Drama
2017, Greece / Poland
5.0
The Wave
The Wave Thriller, Drama
2015, Norway
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more