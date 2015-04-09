Similar films for Idealisten
The Good Traitor Drama, Biography
2020, Denmark
6.0
Darkland Action, Thriller, Drama, Crime
2017, Denmark
6.0
The Commune Drama
2016, Denmark
6.0
The Day Will Come Drama
2016, Denmark
7.0
Sommeren '92 Drama, Comedy, Sport
2015, Denmark / Great Britain
6.0
Sex, Drugs & Taxation Drama, Biography
2014, Denmark
5.0
Truth About Men Drama, Comedy
2010, Denmark
6.0
In China They Eat Dogs Action, Comedy, Crime
1999, Denmark
7.0
Harpiks Drama, Thriller
2019, Denmark
5.0
Axolotl Overkill Drama
2017, Germany
5.0
Park Drama
2017, Greece / Poland
5.0
The Wave Thriller, Drama
2015, Norway
6.0