Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Defence of Sevastopol
5.9
Kinoafisha Films Defence of Sevastopol
5.9

Defence of Sevastopol

, 1911
Oborona Sevastopolya
Russian Empire / War, History / 18+
Poster of Defence of Sevastopol
5.9

Cast

Andrey Gromov
Nakhimov
Ivan Mozzhukhin
Kornilov, and an associte of the envoy of the Menikov retinue
Valentina Arentsvari
Empress Eugenia
Pavel Biryukov
Aleksandra Goncharova
N. Semyonov
Koshka, a sailor
Olga Petrova-Zvantseva
Markitantka (sutler)
Boris Gorin-Goryainov
Boris Borisov
Vladimir Maksimov
Director Vasili Goncharov, Aleksandr Khanzhonkov
Writer Vasili Goncharov, Aleksandr Khanzhonkov, Lev Tolstoy
Composer Georgi Kozachenko
Cast and Crew

Film details

Country Russian Empire
Runtime 59 minutes
Production year 1911
World premiere 27 November 1911
Release date
22 December 1911 Russia 12+
Production Khanzhonkov
Also known as
Oborona Sevastopolya, Defence of Sevastopol, Defense of Sevastopol, La défense de Sébastopol, Obrona Sewastopola, Okorana Sevastopol, Sabastopol Resurrected, Sevastopols forsvar, Voskresnii Sevastopol, Оборона Севастополя, Воскресни, Севастополь!, Воскресший Севастополь

Film rating

5.9
Rate 13 votes
5.8 IMDb
Updated 9 July 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Defence of Sevastopol

Autumn Marathon
Autumn Marathon Comedy, Romantic, Drama
1979, USSR
8.0
Carnival Night
Carnival Night Musical, Comedy
1956, USSR
7.0
Chapaev
Chapaev History, War, Drama
1934, USSR
7.0
Letzte Mann, Der
Letzte Mann, Der Drama
1924, Germany
7.0
The Cabinet of Dr. Caligari
The Cabinet of Dr. Caligari Drama, Horror, Thriller
1920, Germany
7.0
Father Sergius
Father Sergius Biography, Drama, History
1918, USSR
7.0
Pikovaya dama
Pikovaya dama Horror, Drama, Film-Noir
1916, USSR
6.0
Intolerance: Love's Struggle Throughout the Ages
Intolerance: Love's Struggle Throughout the Ages History, Drama
1916, USA
7.0
The Birth of a Nation
The Birth of a Nation Drama, History, Romantic
1915, USA
6.0
1812 god
1812 god Drama, History
1912, Russian Empire
5.0
Heavy water
Heavy water War
1979, USSR
4.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more