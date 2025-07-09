Similar films for Defence of Sevastopol
Autumn Marathon Comedy, Romantic, Drama
1979, USSR
8.0
Carnival Night Musical, Comedy
1956, USSR
7.0
Chapaev History, War, Drama
1934, USSR
7.0
Letzte Mann, Der Drama
1924, Germany
7.0
The Cabinet of Dr. Caligari Drama, Horror, Thriller
1920, Germany
7.0
Father Sergius Biography, Drama, History
1918, USSR
7.0
Pikovaya dama Horror, Drama, Film-Noir
1916, USSR
6.0
Intolerance: Love's Struggle Throughout the Ages History, Drama
1916, USA
7.0
The Birth of a Nation Drama, History, Romantic
1915, USA
6.0
1812 god Drama, History
1912, Russian Empire
5.0
Heavy water War
1979, USSR
4.0