Poster of La Vierge, les Coptes et moi...
1 poster
La Vierge, les Coptes et moi...

La Vierge, les Coptes et moi... 18+
Country France / Qatar / Egypt
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2011
World premiere 27 October 2011
Release date
29 August 2012 France
27 October 2011 Qatar
Production Oweda Films, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Doha Film Institute
Also known as
La Vierge, les Coptes et moi..., The Virgin, the Copts and Me, Die Jungfrau, die Kopten und ich, La Vierge, les Coptes et Moi, Najświętsza Panienka, koptowie i ja, 聖母瑪利亞現形記
Director
Namir Abdel Messeeh
Cast
Namir Abdel Messeeh
Siham Abdel Messeeh
6.6
Rate 13 votes
6.6 IMDb
Stills
