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Poster of Bugs!
7.0
Kinoafisha Films Bugs!
7.0

Bugs!

, 2003
Bugs!
Great Britain / Documentary / 18+
Poster of Bugs!
7.0

Cast

Judi Dench
Judi Dench
Narrator
Director Mike Slee
Writer Mike Slee, Abby Aron
Composer John Lunn
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 40 minutes
Production year 2003
World premiere 24 July 2003
Release date
28 September 2004 Russia Киносфера 0+
21 April 2005 Czechia
3 October 2003 Germany
3 October 2003 Great Britain
28 September 2004 Kazakhstan
24 July 2003 Netherlands
25 July 2003 USA
28 September 2004 Ukraine
Worldwide Gross $29,445,226
Production Principal Large Format, The Film Consortium, The UK Film & TV Production Company PLC
Also known as
Bugs!, Bogárszemmel 3D, Bugs! 3D, Bugs! A Rainforest Adventure, Regnskoven 3D - Myldretiden er begyndt!, Букашки! 3D, IMAX - Bugs! 3D A Rainforest Adventure, Bugs Abenteuer Regenwald, Chrobáky 3D, IMAX Bugs!, Bugs! Abenteuer Regenwald, IMAX - Bugs - A Rainforest Adventure 3D, IMAX Bugs Abenteuer Regenwald, IMAX - Bugs! Abenteuer im Regenwald, IMAX: Bugs! A Rainforest Adventure

Film rating

7.0
Rate 15 votes
6.9 IMDb
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