Cast
Cast and Crew
Director
Mike Slee
Writer
Mike Slee, Abby Aron
Composer
John Lunn
Film details
Country
Great Britain
Runtime
40 minutes
Production year
2003
World premiere
24 July 2003
Release date
|28 September 2004
|Russia
| Киносфера
|0+
|21 April 2005
|Czechia
|
|
|3 October 2003
|Germany
|
|
|3 October 2003
|Great Britain
|
|
|28 September 2004
|Kazakhstan
|
|
|24 July 2003
|Netherlands
|
|
|25 July 2003
|USA
|
|
|28 September 2004
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$29,445,226
Production
Principal Large Format, The Film Consortium, The UK Film & TV Production Company PLC
Also known as
Bugs!, Bogárszemmel 3D, Bugs! 3D, Bugs! A Rainforest Adventure, Regnskoven 3D - Myldretiden er begyndt!, Букашки! 3D, IMAX - Bugs! 3D A Rainforest Adventure, Bugs Abenteuer Regenwald, Chrobáky 3D, IMAX Bugs!, Bugs! Abenteuer Regenwald, IMAX - Bugs - A Rainforest Adventure 3D, IMAX Bugs Abenteuer Regenwald, IMAX - Bugs! Abenteuer im Regenwald, IMAX: Bugs! A Rainforest Adventure