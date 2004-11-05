Menu
6.2 IMDb Rating: 6.2
Kinoafisha Films Sharks 3D

Sharks 3D

Sharks 3D 18+
Country France / Great Britain
Runtime 42 minutes
Production year 2004
World premiere 5 November 2004
Release date
15 December 2004 Russia Киносфера 12+
18 February 2005 Canada
5 April 2005 France
5 November 2004 Germany
31 March 2005 Japan
15 December 2004 Kazakhstan
5 November 2004 USA
15 December 2004 Ukraine
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $940,361
Production 3D Entertainment, Gavin McKinney Underwater Productions, Ocean Futures Society
Also known as
Sharks 3D, Cápák, Cápák 3D, Morski psi 3D, Sharks, Tiburones 3D, Žraloci 3D
Director
Jean-Jacques Mantello
Cast
Geoffrey Bateman
6.2
6.2 IMDb
