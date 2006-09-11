Similar films for Sharkwater
Racing Extinction Documentary, Action, Thriller, Adventure
2015, USA / Great Britain / Japan / Mexico / Indonesia / Hong Kong / China
8.0
Blackfish Documentary
2013, USA
8.0
The Cove Documentary, Crime
2009, USA
8.0
Sharks 3D Documentary
2004, France / Great Britain
6.0
How to Change the World Documentary
2015, Great Britain / Canada
7.0
Revolution Family, Adventure, Documentary
2012, Canada / USA / Mexico / Micronesia / Japan / Australia / Brazil / Hong Kong / Madagascar / Papua New Guinea / South Africa
7.0