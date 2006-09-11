Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Sharkwater
7.9
Kinoafisha Films Sharkwater
7.9

Sharkwater

, 2006
Sharkwater
Canada / Documentary / 18+
Poster of Sharkwater
7.9

Cast

Patrick Moore
Self
Erich Ritter
Self
Rob Stewart
Self
Paul Watson
Self
Boris Worm
Self
Vic Hislop
Self
Rex Weyler
Self
Director Rob Stewart
Writer Rob Stewart
Composer Jeff Rona
Cast and Crew

Film details

Country Canada
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2006
Online premiere 9 April 2008
World premiere 11 September 2006
Release date
10 April 2008 Germany
11 September 2006 USA
MPAA PG
Worldwide Gross $1,658,393
Production SW Productions, Diatribe Pictures, Sharkwater Productions
Also known as
Sharkwater, Les seigneurs de la mer, Sharkwater - Wenn Haie sterben, Sharkwater: The Truth Will Surface, Tiburón, en las garras del hombre, Акулы, シャークウォーター　神秘なる海の世界

Film rating

7.9
Rate 12 votes
7.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Sharkwater

Racing Extinction
Racing Extinction Documentary, Action, Thriller, Adventure
2015, USA / Great Britain / Japan / Mexico / Indonesia / Hong Kong / China
8.0
Blackfish
Blackfish Documentary
2013, USA
8.0
The Cove
The Cove Documentary, Crime
2009, USA
8.0
Sharks 3D
Sharks 3D Documentary
2004, France / Great Britain
6.0
How to Change the World
How to Change the World Documentary
2015, Great Britain / Canada
7.0
Revolution
Revolution Family, Adventure, Documentary
2012, Canada / USA / Mexico / Micronesia / Japan / Australia / Brazil / Hong Kong / Madagascar / Papua New Guinea / South Africa
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Hungry
Hungry
2026, Great Britain, Thriller
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Trassa «More — more»
Trassa «More — more»
2026, Russia, Comedy
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more