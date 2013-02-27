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Poster of Deadly Code
6.4
Kinoafisha Films Deadly Code
6.4

Deadly Code

, 2015
Educazione siberiana
Italy / Drama, Crime / 18+
Poster of Deadly Code
6.4

Synopsis

A drama based on a memoir about growing up as a member of the Urka community in the small republic of Transnistria.

Cast

John Malkovich
John Malkovich
Grandfather Kuzya
Vilius Tumalavicius
Gagarin
Eleanor Tomlinson
Eleanor Tomlinson
Xenya
Jonas Trukanas
Mel
Vitalij Porshnev
Vitalic
Peter Stormare
Peter Stormare
Ink
Arnas Fedaravicius
Kolyma
Arnas Sliesoraitis
Kolyma 10
Pijus Grude
Gagarin 10
Ernestas Markevicius
Mel 10
Director Gabriele Salvatores
Writer Stefano Rulli, Sandro Petraglia, Gabriele Salvatores, Nicolai Lilin
Composer Mauro Pagani
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2015
World premiere 27 February 2013
Release date
3 December 2013 Germany
27 February 2013 Italy
27 February 2013 Norway 15
27 October 2015 Spain
MPAA R
Budget €30,000,000
Worldwide Gross $5,762,946
Production Cattleya, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), A&G
Also known as
Educazione siberiana, Siberian Education, Le clan des gangsters, A Gangster's Tale, Clan of Violence, Deadly Code, Educación siberiana, Ekpaidefsi sti Siviria, Siberi grupeering, Sibirietiškas auklėjimas, Sibirische Erziehung, Sibirya Mafyası, Syberyjska edukacja, Szibériai nevelés, Сибирско образование, Сибирское воспитание, ゴッド・オブ・バイオレンス　シベリアの狼たち, Deadly Code, The, ゴッド・オブ・バイオレンス シベリアの狼たち

Film rating

6.4
Rate 15 votes
6.3 IMDb

Quotes

Grandfather Kuzya Hunger comes and goes. But dignity, once lost, never returns.
[growls at young Kolyma]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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