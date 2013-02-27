Film details
Country
Italy
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
2015
World premiere
27 February 2013
Release date
|3 December 2013
|Germany
|
|
|27 February 2013
|Italy
|
|
|27 February 2013
|Norway
|
|15
|27 October 2015
|Spain
|
|
MPAA
R
Budget
€30,000,000
Worldwide Gross
$5,762,946
Production
Cattleya, Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), A&G
Also known as
Educazione siberiana, Siberian Education, Le clan des gangsters, A Gangster's Tale, Clan of Violence, Deadly Code, Educación siberiana, Ekpaidefsi sti Siviria, Siberi grupeering, Sibirietiškas auklėjimas, Sibirische Erziehung, Sibirya Mafyası, Syberyjska edukacja, Szibériai nevelés, Сибирско образование, Сибирское воспитание, ゴッド・オブ・バイオレンス シベリアの狼たち, Deadly Code, The, ゴッド・オブ・バイオレンス シベリアの狼たち