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Poster of Shaadi Ke Side Effects
5.6
Shaadi Ke Side Effects - Trailer
Kinoafisha Films Shaadi Ke Side Effects
5.6

Shaadi Ke Side Effects

, 2014
Shaadi Ke Side Effects
India / Comedy, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Shaadi Ke Side Effects
5.6
Shaadi Ke Side Effects - Trailer
Shaadi Ke Side Effects  Trailer

Synopsis

A complicated relationship develops between a man and woman after getting married and having a baby.

Cast

Farhan Akhtar
Farhan Akhtar
Sid
Vidya Balan
Trisha
Vir Das
Vir Das
Manav
Ram Kapoor
Ram Kapoor
Ranveer
Gautami Kapoor
Anchal
Rati Agnihotri
Trisha's Mother
Ila Arun
Aunty
Purab Kohli
Shekhar
Nikoline Bangen
Extra
Parikshit Gosain
Director Saket Chaudhary
Writer Saket Chaudhary, Zeenat Lakhani, Preeti Singh, Arshad Syed
Composer Pritam Chakraborty, Mikey McCleary
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 2 hours 25 minutes
Production year 2014
Online premiere 28 February 2014
World premiere 28 February 2014
Release date
7 August 2014 Russia Красная Шапка Фильмс 12+
7 August 2014 Belarus
28 February 2014 India
7 August 2014 Kazakhstan
7 August 2014 Ukraine
Worldwide Gross $1,521,778
Production Balaji Motion Pictures, Pritish Nandy Communications (PNC)
Also known as
Shaadi Ke Side Effects, Căsnicia și efectele ei secundare, Shaadi Ke Side/Effects, Зворотній бік шлюбу, Обратная сторона брака

Film rating

5.6
Rate 13 votes
5.6 IMDb
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Shaadi Ke Side Effects - Trailer
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