Cast
Cast and Crew
Composer
Pritam Chakraborty, Mikey McCleary
Film details
Country
India
Runtime
2 hours 25 minutes
Production year
2014
Online premiere
28 February 2014
World premiere
28 February 2014
Release date
|7 August 2014
|Russia
| Красная Шапка Фильмс
|12+
|7 August 2014
|Belarus
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|28 February 2014
|India
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|7 August 2014
|Kazakhstan
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|7 August 2014
|Ukraine
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Worldwide Gross
$1,521,778
Production
Balaji Motion Pictures, Pritish Nandy Communications (PNC)
Also known as
Shaadi Ke Side Effects, Căsnicia și efectele ei secundare, Shaadi Ke Side/Effects, Зворотній бік шлюбу, Обратная сторона брака