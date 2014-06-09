Also known as

The Longest Week, Uma Semana a Três, 7 giorni per cambiare, A leghosszabb hét, Bardzo długi tydzień, En Uzun Hafta, Ilgiausia savaite, Lehit'ahev be'Beatrice, Liebe to go - Die längste Woche meines Lebens, Najdaljši teden, Najdulji tjedan/Najduži tjedan, Una semana larga, Une semaine ordinaire, Une semaine sans fin, Ατέλειωτη εβδομάδα, Найдовший тиждень, Самая длинная неделя, द लॉन्गेस्ट वीक, ザ・ロンゲスト・ウイーク, 漫漫七日, השבוע הארוך ביותר, ザ・ロンゲスト・ウイーク/The Longest Week

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