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Poster of The Longest Week
5.4
The Longest Week - Trailer
Kinoafisha Films The Longest Week
5.4

The Longest Week

, 2014
The Longest Week
USA / Drama, Comedy / 18+
Trailers
Poster of The Longest Week
5.4
The Longest Week - Trailer
The Longest Week  Trailer

Synopsis

Conrad (Jason Bateman) is helped by his old friend Dylan (Billy Crudup) and returns the favor by falling for Dylan's girlfriend Beatrice (Olivia Wilde).

Cast

Jenny Slate
Jenny Slate
Olivia Wilde
Olivia Wilde
Beatrice Fairbanks
Jason Bateman
Jason Bateman
Conrad Valmont
Billy Crudup
Billy Crudup
Dylan Tate
Erin Darke
Erin Darke
Tawny Roberts
Barry the Therapist
Laura Clery
Bunny
William Abadie
William Abadie
Concierge
Stephen Temperly
Jean-Louis Valmont
Alexandra Neil
Maribel Valmont
Seamus Davey-Fitzpatrick
Young Conrad
Barry Primus
Bernard the Chauffeur
Director Peter Glanz
Writer Peter Glanz, Juan Iglesias
Composer Jay Israelson
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2014
Online premiere 19 August 2014
World premiere 9 June 2014
Release date
1 September 2014 Russia 16+
5 November 2014 Germany
1 September 2014 Kazakhstan
18 September 2014 Singapore
5 September 2014 Sweden 15
5 September 2014 USA
1 September 2014 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $46,460
Production Armian Pictures, Atlantic Pictures (II), Far Hills Pictures
Also known as
The Longest Week, Uma Semana a Três, 7 giorni per cambiare, A leghosszabb hét, Bardzo długi tydzień, En Uzun Hafta, Ilgiausia savaite, Lehit'ahev be'Beatrice, Liebe to go - Die längste Woche meines Lebens, Najdaljši teden, Najdulji tjedan/Najduži tjedan, Una semana larga, Une semaine ordinaire, Une semaine sans fin, Ατέλειωτη εβδομάδα, Найдовший тиждень, Самая длинная неделя, द लॉन्गेस्ट वीक, ザ・ロンゲスト・ウイーク, 漫漫七日, השבוע הארוך ביותר, ザ・ロンゲスト・ウイーク/The Longest Week

Film rating

5.4
Rate 11 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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The Longest Week - Trailer
The Longest Week Trailer
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Quotes

Narrator It wasn't till years later that Conrad would realize love was just like communism - it was a great idea but never quite worked out.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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