Cast
Tina Desai
Waitress in Cafe
Dimple Kapadia
Kavita Kapoor
Yasmin Tippett
Tresha Malhotra
Lottie Dosanjh
Sara Malhotra
Louise Bangay
Susan Broadbent Malhotra
Cast and Crew
Composer
Pritam Chakraborty, Salim Merchant
Film details
Country
India / Great Britain
Runtime
2 hours 20 minutes
Production year
2014
Online premiere
13 July 2012
World premiere
13 July 2012
Release date
|1 May 2014
|Russia
| Красная Шапка Фильмс
|16+
|1 May 2014
|Belarus
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|13 July 2012
|India
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|1 May 2014
|Kazakhstan
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|1 May 2014
|Ukraine
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Budget
$7,980,000
Worldwide Gross
$2,724,695
Production
Cocktail Film, Eros Worldwide, Illuminati Films
Also known as
Cocktail, Коктейль, Cocktail Tình Yêu, Coctailul, Coquetel, Koktél, Коктел, Cocktail (2012), [Hindi] Cocktail