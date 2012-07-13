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Poster of Cocktail
6.5
Cocktail - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Cocktail
6.5

Cocktail

, 2014
Cocktail
India, Great Britain / Romantic, Drama, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Cocktail
6.5
Cocktail - Dubbed trailer
Cocktail  Dubbed trailer

Synopsis

A love triangle between a guy and two girls, who are best friends but the complete opposite of one another.

Cast

Randeep Hooda
Randeep Hooda
Deepika Padukone
Deepika Padukone
Veronica Malaney
Saif Ali Khan
Saif Ali Khan
Gautam Kapoor
Tina Desai
Waitress in Cafe
Diana Penty
Meera Sahni
Boman Irani
Boman Irani
Randhir Malhotra
Simon Hubbard
Diana Penty
Meera Sahni
Dimple Kapadia
Kavita Kapoor
Yasmin Tippett
Tresha Malhotra
Lottie Dosanjh
Sara Malhotra
Louise Bangay
Susan Broadbent Malhotra
Director Homi Adajania
Writer Imtiaz Ali, Sajid Ali, Sajid Ali
Composer Pritam Chakraborty, Salim Merchant
Cast and Crew

Film details

Country India / Great Britain
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 2014
Online premiere 13 July 2012
World premiere 13 July 2012
Release date
1 May 2014 Russia Красная Шапка Фильмс 16+
1 May 2014 Belarus
13 July 2012 India
1 May 2014 Kazakhstan
1 May 2014 Ukraine
Budget $7,980,000
Worldwide Gross $2,724,695
Production Cocktail Film, Eros Worldwide, Illuminati Films
Also known as
Cocktail, Коктейль, Cocktail Tình Yêu, Coctailul, Coquetel, Koktél, Коктел, Cocktail (2012), [Hindi] Cocktail

Film rating

6.5
Rate 15 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020

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Cocktail - Dubbed trailer
Cocktail Dubbed trailer
Cocktail - Trailer
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soundtrack Cocktail
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