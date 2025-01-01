Menu
Aleksey Kirsanov
Aleksey Kirsanov
Date of Birth
29 July 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actor
Popular Films
8.5
Trepachi
(2023)
6.6
Voyna i muzyka
(2025)
5.9
Besy
(2014)
Filmography
13
Atom
Drama, History
2025, Russia
6.6
Voyna i muzyka
Voyna i muzyka
Drama, History, War
2025, Russia
Watch trailer
Oboroten
Action, Detective
2023, Russia
8.5
Trepachi
Comedy
2023, Russia
Peregovorschik
Detective, Thriller
2022, Russia
Stenogramma sudby
Detective, Romantic, Drama
2021, Russia
Zoloto Lagina
Drama
2021, Russia
Vozvraschenie
Drama, Romantic
2020, Russia
Aleks Lyutyy
Detective, History
2020, Russia
Lancet
Drama, Mystery
2019, Russia
Nepokornaya
Drama, Crime, Mystery
2017, Russia
4.1
Fort Ross
Fort Ross
Adventure
2014, Russia
Watch trailer
5.9
Besy
Besy
Drama, Detective
2014, Russia
