Aleksey Kirsanov

Date of Birth
29 July 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actor

Popular Films

Trepachi 8.5
Trepachi (2023)
Voyna i muzyka 6.6
Voyna i muzyka (2025)
Besy 5.9
Besy (2014)

Filmography

Genre
Year
All 13 Films 3 TV Shows 10 Actor 13
Atom
Atom
Drama, History 2025, Russia
Voyna i muzyka 6.6
Voyna i muzyka Voyna i muzyka
Drama, History, War 2025, Russia
Watch trailer
Oboroten
Oboroten
Action, Detective 2023, Russia
Trepachi 8.5
Trepachi
Comedy 2023, Russia
Peregovorschik
Peregovorschik
Detective, Thriller 2022, Russia
Stenogramma sudby
Stenogramma sudby
Detective, Romantic, Drama 2021, Russia
Zoloto Lagina
Zoloto Lagina
Drama 2021, Russia
Vozvraschenie
Vozvraschenie
Drama, Romantic 2020, Russia
Aleks Lyutyy
Aleks Lyutyy
Detective, History 2020, Russia
Lancet
Lancet
Drama, Mystery 2019, Russia
Nepokornaya
Nepokornaya
Drama, Crime, Mystery 2017, Russia
Fort Ross 4.1
Fort Ross Fort Ross
Adventure 2014, Russia
Watch trailer
Besy 5.9
Besy Besy
Drama, Detective 2014, Russia
