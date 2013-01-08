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Poster of Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult
4.9
Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult
4.9

Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult

, 2013
Ritter Rost — Eisenhart & voll verbeult
Germany / Family, Adventure, Animation / 18+
Trailers
Poster of Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult
4.9
Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult - Dubbed trailer
Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult  Dubbed trailer

Cast

Ulrich Frank
Ratzefummel der königliche Hofschreiber
Tom Gerhardt
Brenner Feuerzange
Christoph Maria Herbst
Christoph Maria Herbst
Prinz Protz
Rick Kavanian
Rick Kavanian
Ritter Rost
Hartmut Neugebauer
König Bleifuß der Verbogene
Detlev Redinger
Detlev Redinger
Brutus Feuerzange
Carolin Kebekus
Carolin Kebekus
Burgfräulein Bö
Dustin Semmelrogge
Dustin Semmelrogge
Koks
Pierre Peters-Arnolds
Ehrlicher Enzo
Anita Höfer
Director Thomas Bodenstein, Hubert Weiland, Nina Wels
Writer Mark Slater, Gabriele Walther, Jörg Hilbert, Felix Janosa
Composer Andreas Grimm
Cast and Crew

Animated film details

Country Germany
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 2013
Online premiere 6 September 2013
World premiere 8 January 2013
Release date
30 January 2014 Russia Наше кино 0+
30 January 2014 Belarus
11 November 2014 Brazil
4 July 2014 Denmark
14 March 2014 Estonia
8 January 2013 Germany
28 November 2013 Hungary
30 January 2014 Kazakhstan
18 July 2013 South Korea
31 January 2014 Spain
1 June 2014 USA
30 January 2014 Ukraine
MPAA G
Worldwide Gross $5,669,013
Production Caligari Film- und Fernsehproduktions, Universum Film (UFA), Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Also known as
Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult, Knight Rusty, Cavaleiro Ferrugem, El caballero Don Latón, El cavaller Rovellat, Le'hatzil nesikha, Ritter Rost, Rozsdalovag, Rüütel Rooste, Rycerz Blaszka - Pogromca smoków, Şövalye Rusty, Vitez Rasti, Рицарят Ръждивко, Хоробре серце, Храброе сердце, 鉄くずの騎士ラスティの物語, O Cavaleiro Ferrugem, 鉄くずの騎士　ラスティの物語, 토니 스토리: 깡통제국의 비밀, האביר ראסטי: להציל נסיכה

Cartoon rating

4.9
Rate 10 votes
4.8 IMDb
Place in the rating
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Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult - Dubbed trailer
Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult Dubbed trailer
Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult - Trailer
Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult Trailer
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