Ritter Rost

Cast
Pierre Peters-Arnolds
Ehrlicher Enzo
Cast and Crew
Writer
Mark Slater, Gabriele Walther, Jörg Hilbert, Felix Janosa
Composer
Andreas Grimm
Animated film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 18 minutes
Production year
2013
Online premiere
6 September 2013
World premiere
8 January 2013
Release date
|30 January 2014
|Russia
| Наше кино
|0+
|30 January 2014
|Belarus
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|11 November 2014
|Brazil
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|4 July 2014
|Denmark
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|14 March 2014
|Estonia
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|8 January 2013
|Germany
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|28 November 2013
|Hungary
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|30 January 2014
|Kazakhstan
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|18 July 2013
|South Korea
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|31 January 2014
|Spain
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|1 June 2014
|USA
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|30 January 2014
|Ukraine
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MPAA
G
Worldwide Gross
$5,669,013
Production
Caligari Film- und Fernsehproduktions, Universum Film (UFA), Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Also known as
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