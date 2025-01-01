/**/ ?>
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Films
Get a Job
Get a Job Movie Quotes
Get a Job Movie Quotes
Will Davis
I just need something to keep the lights on until I find my dream job.
Charlie
I don't think you can monetize masturbation.
Will Davis
Charlie got a job today.
Jillian Stewart
McDonald's or Taco Bell?
Charlie
Middle school chemistry teacher.
Jillian Stewart
I weep for our future.
Tanya
Tell Will he gets the job as soon as passes a drug test.
Charlie
Drug test? Is that a multiple choice?
[Roger is whistling and pacing]
Braddock
You can't wait here, sir. Why don't you find a Starbucks.
Roger Davis
Why don't *you* find a Suck-My-Cock-bucks!
Jillian Stewart
Your best idea for making rent is masturbating into a cup?
Will Davis
I'm an accomplished masturbator.
Actors Who Said Iconic Phrases
Miles Teller
Nicholas Braun
Anna Kendrick
Alison Brie
Bryan Cranston
