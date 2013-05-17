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Poster of A Touch of Sin
7.1
A Touch of Sin - Trailer 2
Kinoafisha Films A Touch of Sin
7.1

A Touch of Sin

, 2013
Tian zhu ding
Japan, China / Drama / 18+
Trailers
Poster of A Touch of Sin
7.1
A Touch of Sin - Trailer 2
A Touch of Sin  Trailer 2

Synopsis

Four independent stories set in modern China about random acts of violence.

Cast

Jiang Wu
Jiang Wu
Dahai
Wang Baoqiang
Zhou San
Zhao Tao
Xiao Yu
Lanshan Luo
Xiao Hui
Zhang Jiayi
Zhang Youliang
Li Meng
Meng Li
Lu Liu
(Guest appearance)
Dong Han
(Guest appearance)
Wang Hongwei
(Guest appearance)
Qiang Wang
(Guest appearance)
Director Jia Zhangke
Writer Jia Zhangke
Composer Lim Giong, Giong Lim
Cast and Crew

Film details

Country Japan / China
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 2013
Online premiere 27 September 2013
World premiere 17 May 2013
Release date
13 December 2013 Brazil
11 December 2013 France
16 January 2014 Germany
13 March 2014 Greece
21 November 2013 Italy
27 March 2014 South Korea 18
25 July 2014 Spain
4 October 2013 USA
Worldwide Gross $854,891
Production Xstream Pictures, Office Kitano, Shanghai Film Group
Also known as
Tian zhu ding, A Touch of Sin, Un toque de violencia, 天注定, A bűn érintése, A touch if sin, A Touch of the Sin, Aisthisi amartias, Chạm Vào Tội Ác, Cheon jujeong, China - Um Toque de Pecado, Dodir greha, Dotyk grzechu, Günahın Dokunuşu, Il tocco del peccato, Nuodemes prisilietimas, Synnin kosketus, Touch of Sin, Tsumi no tezawari, Um Toque de Pecado, Un toque de pecado, Αίσθηση αμαρτίας, Прикосновение греха, 罪の手ざわり, Touch of Sin, A, China: um toque de pecado

Film rating

7.1
Rate 14 votes
7.1 IMDb

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