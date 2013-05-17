ProductionXstream Pictures, Office Kitano, Shanghai Film Group
Also known as
Tian zhu ding, A Touch of Sin, Un toque de violencia, 天注定, A bűn érintése, A touch if sin, A Touch of the Sin, Aisthisi amartias, Chạm Vào Tội Ác, Cheon jujeong, China - Um Toque de Pecado, Dodir greha, Dotyk grzechu, Günahın Dokunuşu, Il tocco del peccato, Nuodemes prisilietimas, Synnin kosketus, Touch of Sin, Tsumi no tezawari, Um Toque de Pecado, Un toque de pecado, Αίσθηση αμαρτίας, Прикосновение греха, 罪の手ざわり, Touch of Sin, A, China: um toque de pecado