Film details
Country
China
Runtime
1 hour 53 minutes
Production year
2015
Online premiere
17 September 2016
World premiere
11 August 2015
Release date
|15 July 2016
|China
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|23 March 2016
|France
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|25 August 2016
|Hong Kong
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|24 May 2023
|South Korea
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|12
Budget
200,000 CNY
Worldwide Gross
$948,586
Production
China Film (Shanghai) International Media Co., Beijing Herui FIlm Culture, Blackfin (Beijing) Culture & Media Co.
Also known as
Lu bian ye can, Kaili Blues, Kaili Bluz, Roadside Picnic, Кайлийская меланхолия, 凱里ブルース, 惶然录, 路边野餐, 路邊野餐