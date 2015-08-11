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Poster of Kaili Blues
7.3
Kinoafisha Films Kaili Blues
7.3

Kaili Blues

, 2015
Lu bian ye can
China / Documentary / 18+
Poster of Kaili Blues
7.3

Synopsis

While travelling the countryside to locate his nephew, a small town doctor finds himself interacting with people from his past and future.

Cast

Yongzhong Chen
Chen Sheng
Feiyang Luo
Weiwei (Child )
Lixun Xie
Crazy Face
Guangqian Qin
Huang San
Shixue Yu
Weiwei (Teenager)
Yue Guo
Yangyang
Zhuohua Yang
Monk
Jiangchuan Yang
Band Member
Mengjun Ou
Band Member
Deshui Wu
Band Member
Director Bi Gan
Writer Bi Gan
Composer Giong Lim
Cast and Crew

Film details

Country China
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2015
Online premiere 17 September 2016
World premiere 11 August 2015
Release date
15 July 2016 China
23 March 2016 France
25 August 2016 Hong Kong
24 May 2023 South Korea 12
Budget 200,000 CNY
Worldwide Gross $948,586
Production China Film (Shanghai) International Media Co., Beijing Herui FIlm Culture, Blackfin (Beijing) Culture & Media Co.
Also known as
Lu bian ye can, Kaili Blues, Kaili Bluz, Roadside Picnic, Кайлийская меланхолия, 凱里ブルース, 惶然录, 路边野餐, 路邊野餐

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Updated 1 September 2021
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