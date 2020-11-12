Also known as

Holocaust 2000, Holocausto 2000, The Chosen, Rain of Fire, Apocalipsis 2000, Ciałopalenie 2000, Das siebenköpfige Ungeheuer, Djävulsk förintelse 2000, Exterminação 2000, Fem minutter i tolv, Holocauste 2000, Inferno 2000, Lucifer's Curse, Mahşerin dölü, Prosjektet, Terror 2000, Terrori 2000, Väljavalitu, Wybrani, Ο τυχοδιώκτης της Κολάσεως, Το σπέρμα του Σατανά, Холокост 2000, 悪魔が最後にやって来る!

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