Film details
Country
Great Britain / Italy
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
1977
World premiere
25 November 1977
Release date
|25 November 1977
|Russia
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|18+
|10 November 1978
|Germany
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|25 November 1977
|Italy
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|25 November 1977
|Kazakhstan
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|5 March 1980
|Spain
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|19 April 1978
|USA
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|25 November 1977
|Ukraine
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MPAA
R
Production
Aston Film, Embassy Productions S.p.A.
Also known as
Holocaust 2000, Holocausto 2000, The Chosen, Rain of Fire, Apocalipsis 2000, Ciałopalenie 2000, Das siebenköpfige Ungeheuer, Djävulsk förintelse 2000, Exterminação 2000, Fem minutter i tolv, Holocauste 2000, Inferno 2000, Lucifer's Curse, Mahşerin dölü, Prosjektet, Terror 2000, Terrori 2000, Väljavalitu, Wybrani, Ο τυχοδιώκτης της Κολάσεως, Το σπέρμα του Σατανά, Холокост 2000, 悪魔が最後にやって来る!