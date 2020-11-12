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Poster of Holocaust 2000
5.5
Kinoafisha Films Holocaust 2000
5.5

Holocaust 2000

, 1977
Holocaust 2000
Great Britain, Italy / Romantic, Horror, Thriller, Drama, Sci-Fi / 18+
Poster of Holocaust 2000
5.5

Cast

Kirk Douglas
Kirk Douglas
Robert Caine
Simon Ward
Angel Caine
Agostina Belli
Sara Golan
Anthony Quayle
Professor Griffith
Virginia McKenna
Eva Caine
Spiros Focás
Colonel Harbin
Ivo Garrani
Prime Minister
Alexander Knox
Professor Meyer
Massimo Foschi
Young Arab
Romolo Valli
Charrier
Director Alberto De Martino
Writer Sergio Donati, Alberto De Martino, Michael Robson
Composer Ennio Morricone
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / Italy
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1977
World premiere 25 November 1977
Release date
25 November 1977 Russia 18+
10 November 1978 Germany
25 November 1977 Italy
25 November 1977 Kazakhstan
5 March 1980 Spain
19 April 1978 USA
25 November 1977 Ukraine
MPAA R
Production Aston Film, Embassy Productions S.p.A.
Also known as
Holocaust 2000, Holocausto 2000, The Chosen, Rain of Fire, Apocalipsis 2000, Ciałopalenie 2000, Das siebenköpfige Ungeheuer, Djävulsk förintelse 2000, Exterminação 2000, Fem minutter i tolv, Holocauste 2000, Inferno 2000, Lucifer's Curse, Mahşerin dölü, Prosjektet, Terror 2000, Terrori 2000, Väljavalitu, Wybrani, Ο τυχοδιώκτης της Κολάσεως, Το σπέρμα του Σατανά, Холокост 2000, 悪魔が最後にやって来る!

Film rating

5.5
Rate 13 votes
5.5 IMDb
Updated 12 November 2020
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