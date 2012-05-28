Menu
Poster of Revolution
IMDb Rating: 7.3
Revolution

Revolution 18+
Synopsis

Filmmaker Rob Stewart advances the theory that though humans depend on the natural world for subsistence, humans are nature's greatest enemy.
Country Canada / USA / Mexico / Micronesia / Japan / Australia / Brazil / Hong Kong / Madagascar / Papua New Guinea / South Africa
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2012
World premiere 28 May 2012
Release date
26 January 2013 Russia 12+
12 April 2013 Canada
26 January 2013 Kazakhstan
28 May 2012 South Korea
12 April 2013 USA
26 January 2013 Ukraine
MPAA PG
Production Diatribe Pictures, Foundation Features, Revolutionary Pictures
Also known as
Revolution, Révolution, Революция, 变革
Director
Rob Stewart
Cast
David Hannan
Katharina Fabricius
Patrick Moore
Rob Stewart
7.5
7.3 IMDb
Stills
