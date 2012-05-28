Revolution
Revolution
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
Canada / USA / Mexico / Micronesia / Japan / Australia / Brazil / Hong Kong / Madagascar / Papua New Guinea / South Africa
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2012
World premiere
28 May 2012
Release date
|26 January 2013
|Russia
|
|12+
|12 April 2013
|Canada
|
|
|26 January 2013
|Kazakhstan
|
|
|28 May 2012
|South Korea
|
|
|12 April 2013
|USA
|
|
|26 January 2013
|Ukraine
|
|
MPAA
PG
Production
Diatribe Pictures, Foundation Features, Revolutionary Pictures
Also known as
Revolution, Révolution, Революция, 变革