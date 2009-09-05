Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Pepperminta
Poster of Pepperminta
Рейтинги
6.3 IMDb Rating: 5.9
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Pepperminta

Pepperminta

Pepperminta 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Pepperminta is trying to live without fear, just as her beloved grandmother told her and that's whats making her different to other children at her age.
Country Switzerland / Austria
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2009
Online premiere 1 March 2040
World premiere 5 September 2009
Release date
29 September 2011 Russia DalmatianFilm
30 April 2010 Austria
29 September 2011 Belarus
5 September 2009 Italy
29 September 2011 Kazakhstan
15 July 2010 Netherlands
29 September 2011 Ukraine
Budget €2,000,000
Worldwide Gross $14,004
Production Coop99 Filmproduktion, hugofilm
Also known as
Pepperminta
Director
Pipilotti Rist
Cast
Evelina Guzhik
Sven Pippig
Sabine Timoteo
Sabine Timoteo
Elisabeth Orth
Oliver Akwe
Cast and Crew
Similar films for Pepperminta
The Virgin Suicides 7.5
The Virgin Suicides (1999)
Four Minutes 6.4
Four Minutes (2006)
Ghosts 6.5
Ghosts (2005)
Foudre 7.4
Foudre (2022)
Sunburned 5.9
Sunburned (2019)
The Wonders 6.9
The Wonders (2014)
0.0
Der Klang der Worte (2008)
Chronicles of Melanie 7.4
Chronicles of Melanie (2016)

Film rating

6.3
Rate 15 votes
5.9 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
No reviews
Write review
Stills
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
Imaginary
Imaginary
2024, USA, Horror
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more